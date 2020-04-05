مصدر امني لـ”العهد نيوز”: استشهاد مواطن وجرح طفلين بعبوة ناسفة غربي الموصل ” صور”

2020/04/05 | 19:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى ذكر مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة مدنية في قضاء تلعفر غربي الموصل أدى الى استشهاد مواطن وإصابة شخصين بجروح.وقال مصدر أمني في حديث “العهد نيوز” بأن عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي انفجرت على سيارة مدنية في جبال منطقة ترمي بقضاء تلعفر غربي الموصل أدى إلى […]

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