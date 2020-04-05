مغردون يرصدون جيوشًا ألكترونية كبيرة للزرفي على مواقع التواصل الاجتماعي.. كيف حصل ذلك؟

2020/04/05 | 19:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اتهم مغردون على موقع تويتر، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي بامتلاكه جيوش ألكترونية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنتج المغردين ذلك من خلال هاشتاغ العراق أولا والذي يوجد ضمن ترند العراق وهذا يدل على وجود جيوش الكترونية رفعته حسب قولهم.ورصدت وكالة “العهد نيوز”، تغريدات المغردين على موقع تويتر […]

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