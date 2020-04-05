عبد المهدي يقدم توصية الى رئاسة الجمهورية لإصدار عفو خاص عن المحكومين

2020/04/05 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي توصية الى رئاسة الجمهورية لإصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين.

وتضمنت الوثائق الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء طلبا بالعفو عن كل من أكمل نصف محكوميته او من بقي من محكوميته اقل من سنة، أو المحكوم عليه بسنة أو أقل، إضافة الى شمول الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة بالعفو الخاص، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين في ظل تفشي كورونا.

ويستثنى من هذه التوصية ما يتعلق بالحق الخاص الا بعد تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام القضاء، إضافة الى المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والاتجار بالبشر وحيازة واستعمال الأسلحة والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص والفساد المالي والإداري وتهريب السجناء والمخدرات وغسيل الأموال والخطف والاختلاس وسرقة أموال الدولة وهدر المال العام عمدا وتهريب الآثار وتزوير العملة والأوراق الرسمية وجميع الجرائم المخلة بالشرف، ومن شمل بقانون العفو العام لعامي الفين وثمانية والفين وستة عشر.

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