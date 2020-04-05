الاعلام الأمني: استشهاد واصابة 5 مقاتلين باعتداء إرهابي في الرطبة

2020/04/05 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن استشهاد وإصابة خمسة مقاتلين باعتداء إرهابي في مدينة الرطبة.

وذكرت الخلية في بيان ان مقاتلين اثنين استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون من الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى بعد تعرض بالهاونات والرمي المباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكليو خمسة واربعين في الرطبة غربي محافظة الانبار وأضافت أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي.

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