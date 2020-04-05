2020/04/05 | 20:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، اليوم الاحد، ان هناك ضغوط اقليمية واموال كبيرة تصرف من اجل تمرير الزرفي، لافتا الى ان اميركا بدأت مشروعا جديدا في العراق يقوم بتطبيقه عملائها في العملية السياسية.وقال الخيكاني في تصريح صحفي ، تابعته “العهد نيوز” ، ان “المشروع الاميركي الجديد في العراق يرتكز على المصالح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي: هناك ضغوط اقليمية واموال كبيرة تصرف من اجل تمرير الزرفي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي: هناك ضغوط اقليمية واموال كبيرة تصرف من اجل تمرير الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).