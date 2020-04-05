هوشيار قرداغ: رئاسة البرلمان تجري مشاورات لتحديد آلية لعقد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف

2020/04/05 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ، أن رئاسة البرلمان تجري مشاورات لتحديد آلية لعقد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال قرداغ إنه حتى هذه اللحظة، لا توجد أية مؤشرات تدل على تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، مشيراً إلى أن الزرفي أرسل المنهاج الوزاري لهيأة الرئاسة، التي باشرت بدراسته قبل البت بمواعيد جلسة التصويت على الحكومةورأى، أن وباء كورونا سيُصعب ويُعقد من عملية عقد جلسة لمجلس النواب، من أجل التصويت على حكومة الزرفي في الفترة الحالية، مؤكداً أن هيئة رئاسة المجلس تجري مشاورات من أجل تحديد الكيفية والآلية لعقد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب، والمخصصة لمنح الثقة للحكومة.

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