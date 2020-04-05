عبد المهدي يرحب بمقترح اميركي لفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية

2020/04/05 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بمقترح اميركي لفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن الأخير بحث مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدةورحب عبد المهدي بحسب البيان، بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة.

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