خبير أميركي يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي

2020/04/05 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكثف العلماء والباحون جهودهم في دراسة الجينات دورها في إصابة الأفراد بفيروس كورونا المستجد، للتوصل غلى حقائق عملية حول التفاوت في الإصابات حسب الفئة العمرية.وخلافا لما كان شائعا، فقد اتضح أن الفيروس لا يستهدف كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة فحسب، بل يصيب كل الفئات بمن فيهم الشباب وصغار السن وإن كان ذلك بنسب أقل.

وأفادت مجلة ساينس بأن العلماء بدأوا يبحثون بالفعل في الدور المحتمل للجينات في إصابة بعض الأشخاص بأعراض المرض الخطيرة، بينما تظهر على أخرين أعراض خفيفة.

وحسب المجلة فان الأمر قد يكون متعلقا بالجينات التي توجه الخلايا البشرية لبناء ACE2، وهو المستقبل الذي يعتمد عليه الفيروس المستجد لغزو الخلايا.

وينظر الباحثون أيضا فيما إذا كانت جينات بعض الأفراد تحفز الجهاز المناعي للتصدي للفيروس، أكثر من غيرهم.

ومن الاحتمالات أيضا أن قدرة بعض الأفراد على مقاومة المرض المعروف باسم كوفيد-19، قد تكون متعلقة بصفات وراثية مرتبطة بفصيلة دمهم على النحو الذي اقترحته دراسة أولية من الصين.

وحتى الآن، لم يتم تحديد الجينات التي قد تجعل بعض الناس أكثر عرضة للفيروس من غيرهم، ولكن نظرا لوتيرة الوباء، يمكن للباحثين تحديد المرشحين المحتملين في غضون الأسابيع القادمة، بحسب أندريا جانا عالمة الوراثة في معهد جامعة هلسنكي للطب الجزيئي بفنلندا.

وترأس جانا، ومدير المعهد مارك جالي، مبادرة دولية لجمع البيانات الجينية من مرضى كورونا.

ووفقا لمجلة ساينس فإن العديد من البنوك الحيوية، بما في ذلك FinnGen في فنلندا وبنك Icahn الحيوي الذي يضم 50 ألف مشارك في نيويورك ، "أبدوا اهتماما" بالمساهمة ببيانات للدراسة.

وتخطط بعض المجموعات التي تعمل مع المبادرة لجمع عينات من الحمض النووي من مرضى كورونا الراغبين في المساهمة.

وتتوقع اليساندرا رينييري، عالمة الوراثة في جامعة سيينا في إيطاليا، مشاركة 11 مستشفى إيطالي في هذه الدراسة مع مجموعتها البحثية الخاصة.

ومن المجموعات البحثية الأخرى المشاركة، البنك الحيوي في بريطانيا، ومشروع الجينوم الشخصي في جامعة هارفارد، الذي بدأ في تجنيد متطوعين لمشاركة بياناتهم الوراثية وعينات الأنسجة والبيانات الصحية المتعلقة بكوفيد-19.

نتائج هذه الدراسات المتوقع ظهورها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، قد تلعب دورا مهما في جهود التصدي لهذا الوباء الذي تسبب حتى الآن في موت أكثر من 67 ألف شخص وإصابة قرابة المليون و 240 ألف شخص حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أميركي يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أميركي يحذر من تحول كورونا إلى فيروس موسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).