2020/04/05 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر شالكه توسيع خطته التدريبية بداية من الغد، بحيث يتدرب في مجموعات تضم حتى سبعة لاعبين، وذلك بعد الحصول على موافقات رسمية، حسبما أفادت مجلة "كيكر" الألمانية، اليوم الأحد.

ويتعين على كل لاعب تغيير ملابسه بمفرده في إحدى الحجرات الخاصة التي يتم تنظفيها بشكل دوري.

ونظرا للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا، كانت التدريبات تقام في مجموعات مكونة من لاعبين اثنين فقط في كل مجموعة.

وذكر التقرير أنه بفضل وجود المتطلبات الرسمية، يمكن توسيع التدريبات بداية من الغد، ولكن النادي يشدد على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات.

وهذا يعني أنه يتعين على اللاعبين الحفاظ على مسافة تباعد معينة فيما بينهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شالكه يتدرب بمجموعات سباعية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شالكه يتدرب بمجموعات سباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).