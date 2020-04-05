استئناف البصرة تعلن عن احصائية بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي

2020/04/05 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في خبر تابعته "الغد برس"، ان "رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أعلنت عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة ليومي2 و5 نيسان 2020.

واضاف انه "جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فايروس كورونا".

وأضاف المراسل أن الاحصائية كانت وفق الوارد في أدناه:

1-المكفلين في دور التحقيق (160)

2-الموقوفين المفرج عنهم (31)

3-المشمولين بالافراج الشرطي (13).

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