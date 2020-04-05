2020/04/05 | 20:18 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: تسجيل 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تركيا: تسجيل 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة
اخبار مباشرة
تركيا: تسجيل 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: تسجيل 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: تسجيل 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).