2020/04/05 | 20:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة اربيل تعلن شفاء شخصين اخرين من كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة اربيل تعلن شفاء شخصين اخرين من كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة اربيل تعلن شفاء شخصين اخرين من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).