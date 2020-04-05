كوردستان تحظر حملات جمع التبرعات لمواجهة كورونا

2020/04/05 | 20:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصدر في مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان اية حملة لجمع الاموال باسم المساعدات غير مسموح بها ولايحق لاي شخص او جهة اعلان اية حملة.

وقال المصدر في تصريح ورد لشفق نيوز، إن "الحكومة هي التي تشرف على جمع المساعدات"، مبينا انه "من أجل هذا الغرض تم الاعلان عن حملة مركزية شاملة تحت عنوان (معا نحن أقوى) لها حساب مصرفي للاشخاص الذين يرغبون ايصال مساعداتهم وهباتهم".

وأضاف ان حملة "معا نحن اقوى" خاصة بمواجهة فيروس كورونا وهي مستمرة، مبينا ان بامكان الجميع ارسال مساعداتهم وهباتهم الى الحسابات المصرفية الاتية:

مصرف المنارة الحكومي رقم الحساب: 493

مصرف ار تي الاهلي (RT) رقم الحساب: 47186

ودعا المصدر من يرغب في التعرف على مزيد من المعلومات الاتصال على أحد الرقمين الاتيين:

07705590001

07501751911

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