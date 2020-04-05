كوردستان تحظر حملات جمع التبرعات لمواجهة كورونا

وقال المصدر في تصريح ورد لشفق نيوز، إن "الحكومة هي التي تشرف على جمع المساعدات"، مبينا انه "من أجل هذا الغرض تم الاعلان عن حملة مركزية شاملة تحت عنوان (معا نحن أقوى) لها حساب مصرفي للاشخاص الذين يرغبون ايصال مساعداتهم وهباتهم".
وأضاف ان حملة "معا نحن اقوى" خاصة بمواجهة فيروس كورونا وهي مستمرة، مبينا ان بامكان الجميع ارسال مساعداتهم وهباتهم الى الحسابات المصرفية الاتية:
مصرف المنارة الحكومي رقم الحساب: 493
مصرف ار تي الاهلي (RT) رقم الحساب: 47186
ودعا المصدر من يرغب في التعرف على مزيد من المعلومات الاتصال على أحد الرقمين الاتيين:
07705590001
07501751911
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