أربيل تزف نبأ ساراً بشأن تطورات كورونا

2020/04/05 | 20:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الاحد، تعافي مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 بعد تلقيما العلاج الطبي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID – 19 وبعد تلقيهما العلاج الطبي تعافيا تماما، مبينا ان وضعهما الصحي مستقر جدا وتم اجراء الفحوصات المتتالية لهما وخرجت سلبية وتقرر السماح لهما بالعودة الى بيتيهما.

واضاف البيان ان المجموع الكلي للمتعافن من المرض وصل الى 19 مريضا، موجها شكره لالتزام الناس بالتعليمات الوقائية وتنفيذ التعليمات الضامنة للسيطرة على هذا الوباء العالمي.

كما وجه البيان شكر المديرية لجهود جميع الاطباء والكوادر الصحية وجميع قوى الامن الداخلي الذين يحافظون على صحة المواطنين.

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