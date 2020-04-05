التربية توضح حقيقة اصدار قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية

2020/04/05 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، أنباء اصدارها عددا من القرارات تتعلق بمصير العام الدراسي الحالي 2019-2020 للصفوف غير المنتهية.

وذكر إعلام التربية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن " الوزارة تنفي ما تم تسريبه على انها حزمة قرارات تتعلق بمصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية"، موضحاً أنها "مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماعات هيأة الراي ولم تحصل على الموافقة لاعتمادها".

وأضاف البيان، أن "التربية وفي وقت تنفي وزارة تلك التسريبات، تؤكد بانها غير مسؤولة عن ماينشر خارج موقعها الرسمي"، داعية وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نقل الخبر واعتماده من موقعنا الرسمي".

واشارت وزارة التربية، إلى أن "المساهمة في نشر مثل تلك الاخبار، قد يؤثر على ابنائنا الطلبة ويساهم في تشتيت افكارهم خاصة في ظل مايعيشونه الان من ظروف استثنائية".

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