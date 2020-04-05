2020/04/05 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأحد (5 نيسان 2020) رفع سيطرات بالمحافظة، فيما توعدت المروجين لكسر ح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة كربلاء تنفي رفع سيطرات بالمحافظة وتتوعد المروجين لكسر حظر التجوال والمشاركين فيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة كربلاء تنفي رفع سيطرات بالمحافظة وتتوعد المروجين لكسر حظر التجوال والمشاركين فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).