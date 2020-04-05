مصدر: الحكيم والمالكي والعامري يتفقون على تسمية بديل للزرفي مكلفاً برئاسة الوزراء

2020/04/05 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، عن نتيجة ما توصل اليه الاجتماع الثلاثي بين زعيم تياره بالاضافة الى زعيمي ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وتحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجتماع الذي عقده زعماء الحكمة ودولة القانون والفتح، انتهى قبل قليل، بالاتفاق على تقديم بديل لرئيس الوزراء الكلف عدنان الزرفي".

وقال المصدر، ان "المجتمعين اتفقوا على تسمية بديل للزرفي دون الكشف عن اسمه".

وقال رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الأحد، إنه تكليفه دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية، فيما لفت الى أنه ينتظر التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال الزرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "تكليفي دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية".

واضاف: ننتظر تحديد عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية".

واردف: "أجرينا اتصالات للحصول على الدعم الدولي للعراق لمواجهة كورونا"، مشددا على "تحجيم نشاط المؤسسات غير المنتجة".

وقدم الزرفي، في وقت سابق من اليوم، طلباً رسمياً الى البرلمان، لتحديد موعد الجلسة الاستثنائية، من أجل التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الزرفي قدم طلباً إلى البرلمان العراقي لتحديد موعد لجلسة استثنائية للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية".

وفي يوم أمس السبت، قدم المكلف برئاسة الوزراء، عدنان الزرفي، نص المنهاج الحكومي، بكتاب رسمي، إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكداً أنه سيقدم لاحقاً أسماء الكابينة الوزارية، وضمن المدة الدستورية المحددة له، وفي وقت لاحق من اليوم عينه، أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، تسلم المنهاج الوزاري من رئيس الوزراء المكلف.

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