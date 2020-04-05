مصدر امني لـ” العهد نيوز” انطلاق حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق لتعقب خلايا داعش في المناطق الغربية

2020/04/05 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاحد، بان القوات الامنية داهمت المناطق الصحراوية القريبة من الطريق الدولي السريع بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز” ، ان” القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية للتفتيش المناطق الصحراوية القريبة من الطريق الدولي السريع باتجاه صحراء […]

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