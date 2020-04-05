2020/04/05 | 20:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد عن قيامها بتخليص (٦٠) ارسالية لأدوية ومستلزمات طبية عبر الميناء الجاف في المنطقة الوسطى بالأضافة الى كمرك الشالجية والواقعين في العاصمة بغداد.واكدت الهيئة في بيان وتلتقه وكالة صدى ، ان عمل موظفيها متواصل على مدار الساعة لتخليص اكبر عدد ممكن من الأرساليات التي ترد يوميا الى المستودع الكمركي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: عملنا متواصل على مدار الساعة لتخليص ارساليات الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الميناء الجاف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: عملنا متواصل على مدار الساعة لتخليص ارساليات الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الميناء الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).