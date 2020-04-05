2020/04/05 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع منزل العامري خرج بدعم الكاظمي بديلا عن الزرفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع منزل العامري خرج بدعم الكاظمي بديلا عن الزرفي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع منزل العامري خرج بدعم الكاظمي بديلا عن الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).