في العراق.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا أعدمهم “داعش”

2020/04/05 | 20:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن أرض #العراق لديها حالة استثنائية مع #المقابر_الجماعية، ما تكاد ترى مثلها في البُلدان القارّة من فرط المقابر المنتشرة فيه من جنوبه إلى شماله، ومروراً بشرقه فغربه.هذه المقابر […]

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