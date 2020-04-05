لاجئ سوري يضرم النار بجسده في لبنان

2020/04/05 | 20:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفّي اليوم الأحد اللاجئ السوري ب”سّام حلّاق” متأثر بجروحه التي أصيب بها بعدما أضرم النار بنفسه في منطقة تلعبايا قرب زحلة اللبنانيّة.وأفادت مصادر محليّة بأن بسّام حلاق (52 عاماً) […]

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