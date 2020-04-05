تسهيلات حكومية بسبب كورونا… ربما تفتح باباً واسعاً للفساد

2020/04/05 | 20:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذَّر أكاديمي اقتصادي، من أن التسهيلات في إجراءات العقود، التي أقرتها الحكومة السورية، في إصار التدابير الاحترازية من فيروس كورونا، من الممكن أن تفتح باباً للفساد.وقال الأكاديمي، وفضل الكشف […]

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