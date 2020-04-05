الجمارك: عملنا متواصل لتخليص ارساليات الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الميناء الجاف

2020/04/05 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، استمرار عملها لتخليص ارساليات الأدوية والمستلزمات، فيما اشارت الى قيامها بتخليص (٦٠) ارسالية لأدوية ومستلزمات طبية عبر الميناء الجاف في المنطقة الوسطى وجمرك الشالجية في العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”عمل موظفيها متواصل على مدار الساعة لتخليص اكبر عدد ممكن من […]

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