روسيا تساعد الحكومة السورية بـ ٧٥ ألف طن قمح

2020/04/05 | 20:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “المؤسسة السورية للحبوب” التابعة للحكومة السورية، أن ٢٥ ألف طن من القمح وصلت إلى السواحل السورية، وذلك من ضمن المساعدة الروسية للحكومة السورية.وقال مدير المؤسسة “يوسف قاسم” في […]

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