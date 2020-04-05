سامح عسكر - الشريعة الإسلامية بين التاريخ والحداثة

2020/04/05 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر حين يقارن الإسلاميون بين شريعتهم الدينية وبين نماذج وضعية أخرى فشلت برأيهم كالشيوعية والرأسمالية لا ينتبهون أنهم بذلك يقارنون بين (اجتهادات نسبية) وليس بين (مطلق ونسبي) ، والفارق أن هذه النماذج الوضعية ليست أديان ومعتقدات في ذاتها بل نماذج تطبيقية صلحت في دول وفسدت في أخرى، بينما هي برأيهم معتقدات تنافس دينهم في التوحيد، وإذا سألناهم ما هو رب الشيوعيين والرأسماليين..لن يجيبوا لأن ماركس وغيره لم يُ......

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