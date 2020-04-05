التربية توضح حقيقة اصدار قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية

2020/04/05 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفت وزارة التربية، اليوم الأحد، أنباء اصدارها عددا من القرارات تتعلق بمصير العام الدراسي الحالي 2019-2020 للصفوف غير المنتهية.وذكر إعلام التربية، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن ” الوزارة تنفي ما تم تسريبه على انها حزمة قرارات تتعلق بمصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية”، موضحاً أنها “مجرد مقترحات تم تداولها […]

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