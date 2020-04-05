رئاسة البرلمان: وصول طلب الزرفي لتحديد موعد جلسة منح ثقة لحكومته

2020/04/05 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة مجلس النواب وصول كتاب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يتضمن طلباً لتحديد موعد جلسة البرلمان الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومته من عدمه.

وقالت مقرره المجلس خديجة علي في تصريح، إن الزرفي بعد أن أرسل، المنهج الوزاري إلى مبنى البرلمان، وصل طلب منه بشأن تحديد موعد لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومته.

وأضافت أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستقوم خلال الساعات المقبلة بتحديد موعد لانعقاد الجلسة منح الثقة لحكومة الزرفي، ومن بعدها ستقوم بدعوة أعضاء البرلمان بشأن الحضور إلى المجلس والتصويت على منح الثقة من عدمه.

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