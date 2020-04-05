الزراعة تكشف خططها المستقبلية.. ستكون وفق احتياجات المرحلة

2020/04/05 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الأحد، أن خطط الزراعة المستقبلية ستكون وفق احتياجات المرحلة.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الزراعة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الحسني، رأس اجتماعا مهما لعدد من المدراء العامين للدوائر والشركات بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي”.وقال الحسني، […]

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