2020/04/05 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الأول لرئيس مجلس حسن الكعبي يطالب بالتحرك العاجل لمعالجة حالة الاستخفاف بحظر التجوال وإعادة النظر بالاستثناءات الممنوحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الأول لرئيس مجلس حسن الكعبي يطالب بالتحرك العاجل لمعالجة حالة الاستخفاف بحظر التجوال وإعادة النظر بالاستثناءات الممنوحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الأول لرئيس مجلس حسن الكعبي يطالب بالتحرك العاجل لمعالجة حالة الاستخفاف بحظر التجوال وإعادة النظر بالاستثناءات الممنوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).