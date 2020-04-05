تراجع ملموس في عدد وفيات كورونا في إيطاليا

2020/04/05 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةسجلت ايطاليا اليوم الأحد أدنى عدد يومي من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فضلاً عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة لليوم الثاني.أعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء ​فيروس كورونا​ ‘كوفيد-19’ في آخر 24 ساعة بلغ 525 هو الأدنى منذ أكثر من اسبوعين.قال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي لصحافيين ‘هذه أخبار […]

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