بالصور.. صحة كربلاء تباشر بالتشغيل التجريبي لمنظومة

2020/04/05 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمنظومة "PCR" الخاصة بالكشف عن الحالات المُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.وقال مدير الدائرة صباح الموسوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان دائرته "اكملت تنصيب منظومة (PCR) المُختبرية مع جميع ملحقاتها".واوضح أن "الجهاز الذي استوردته وزارة الصحة من مناشئ عالمية رصينة ومتطورة، سيُمكّن الملاكات الطبية والصحية من إجراء الفحص المختبري داخل المحافظة للكشف المُبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدلا من ارسال العينات الى العاصمة بغداد".وتابع بأن "المحافظة على موعد لزيارة مُرتقبة لوفد وزاري بصحبة وفد من جمهورية الصين الشعبية بغية استحصال الموافقات النهائية للشروع بتشغيل الجهاز".

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