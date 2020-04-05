قضاء الزبير يستعين بالجيش لتطبيق حظر التجوال ومنع المواطنين من مراجعة المستشفيات

2020/04/05 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشددت الحكومة المحلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، اليوم الاحد، على ضرورة تنفيذ قرارات خلية الازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتنفيذ حظر التجوال الوقائي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، انه "بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته خلية الازمة بحضور القيادات الامنية ومدراء مستشفى الزبير وبلدية القضاء، قررت تشديد الاجراءات وتطبيق القانون بحق المخالفين بالاضافة الى التأكيد على غلق الاسواق وقطع الطرق المؤدية لها".واضاف ان "خلية الازمة قررت زيادة انتشار الجيش والقوات الامنية وضمن تقسيم المناطق ومنع التنقل في الوقت الحاضر إلّا في الحالات الاضطرارية".واوضح ماهر في ختام تصريحه ان "هناك توجيه لتقليل مراجعة المواطنين لمستشفى الزبير والاقتصار على الحالات الطارئة والعمل على المراكز الصحية المنتشرة في معظم المناطق والأحياء".

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