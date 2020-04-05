وزارة التربية تنفي اصدار قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية

2020/04/05 | 20:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، الاحد، ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن اصدار الوزارة عدد من القرارات المتعلقة بمصير العام الدراسي الحالي 2019-2020 للصفوف غير المنتهية.وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى، ان “ما تم تسريبه على انها حزمة قرارات تتعلق بمصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماعات هيئة الراي ولم تحصل على

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