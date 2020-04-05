وزارة التجارة تعلن ضبط ومصادرة 30 طنا من الطحين المهرب و140 كيس رز مغشوش

2020/04/05 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، ضبط عجلتين محملتين بطحين محلي على انه مستورد و140 كيس رز خلال جولات استباقية في 3 محافظات.وقالت مدير التخطيط والمتابعة في الوزارة ابتهال هاشم سابط في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”بتاريخ 5/4/2020تم تنفيذ الواجب مع اللجنة المشتركة مع جهاز الامن الوطني ودائرة الرقابة التجارية والمالية […]

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