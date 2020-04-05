2020/04/05 | 20:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تراجعت مستويات التلوث في شمال إيطاليا الصناعي والصين، بمقدار النصف تقريباً بعد الاغلاق التام بسبب انتشار فيروس وباء كورونا المستجد في العالم.وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعيّة تراجعاً في مستوى غازات الدفيئة الخطرة، حيث تشكِّل الصور مثالاً بارزاً على تأثير الوباء في خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي يخلّفها سلوك البشر، ذلك بعدما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل..الكوكب ينتهز “فرصة كورونا” للتعافي ويخفض التلوث العالمي بـ 48%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل..الكوكب ينتهز “فرصة كورونا” للتعافي ويخفض التلوث العالمي بـ 48%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).