2020/04/05 | 21:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد اصابات كورونا في سوريا - الصورة لرويترز

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