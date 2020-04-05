الزعفرانية ومدينة الصدر تقتحمان القائمة.. تعرف على أرقام وأماكن اصابات كورونا في الرصافة

2020/04/05 | 21:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل واحد وعشرون اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالتين ليصبح العدد التراكمي للاصابات ١٢١ اصابة بجانب الرصافة.وقال الساعدي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “صحة الرصافة سجلت 21 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مع وفاة حالتين”.واضاف مدير صحة […]

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