مجلس النواب يشكل لجنة لدراسة برنامج الزرفي قبل “جلسة الثقة”

2020/04/05 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..قال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد إن البرلمان سيشكل لجنة لدراسة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قبل تحديد موعد جلسة منح الثقة.وأوضح الحداد في بيان له تلقته ( المستقلة ) اليوم الأحد إنه “سيتم تشكيل لجنة برئاسة أحد نائبي رئيس البرلمان لدراسة البرنامج المقدم من رئيس الوزراء المكلف السيد عدنان […]

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