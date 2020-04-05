كوردستان تسجل حالة وفاة و19 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/05 | 21:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الإقليم خلال 24 ساعة المنصرمة.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ، إن عمليات الفحص التي اجريت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغت 852 فحصا منها 640 في اربيل و122 في السليمانية و90 […]

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