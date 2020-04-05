73 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

2020/04/05 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الأحد، تسجيل 73 وفاة جديدة و3135 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أعلن فيه ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بتركيا إلى 27069 والوفيات إلى 574 بعد تسجيل 3.135 إصابة و73 وفاة".

وبحسب الوكالة، نقلا عن الوزير التركي، فقد سجلت تركيا 1042 حالة شفاء من فيورس كورونا، بينما يوجد 1381 شخصا في وحدات عناية المركزة.

ونوه قوجا إلى أن الفحوصات اليومية في تركيا تجاوزت الـ 20 ألف فحص لكشف فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تركيا، مساء الجمعة الماضي في 3 نيسان، حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في خطاب نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إن حظر التجول سيكون لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وأشار أردوغان إلى أن الجميع ملزمون بوضع كمامات في أماكن الازدحام، لا سيما الأسواق والمحال التجارية ابتداء من السبت.

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