2020/04/05 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد سكان محليون في أربيل، يوم الاحد، إقامة تجمع احتفالي للمسيحيين في أربيل خلافا للتعليمات المشددة بشأن حظر التجوال لتجنب الاختلاط وانتقال عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - ١٩.

وقال مراسل شفق نيوز في اربيل ، انه جرى في كنيسة ماركوركيس باربيل اقامة مراسيم "عيد الشعانين"، مشيرا الى ان انتقادات وجهت من قبل الاهالي حول ضرورة عدم السماح لهم باقامة تجمع في يفرض فيه الاقليم حظرا شاملا للتجوال بسبب جائحة كورونا.

وقال احد المنتقدين، ان "هذا ليس وقت الاحتفال، نحن سنبارك لهم العيد ولكن يحب ان لاتسمح السلطات بمثل هذه التجمعات".

فيما قال آخر، انه "من المفروض ان يحث القساوسة المواطنين على الالتزام بالحظر لأن هؤلاء سيعرضون حياة كثيرين للخطر".

وفرضت حكومة اقليم كوردستان حظرا للتجوال منذ ظهور اولى الاصابات بفيروس كورونا في الاقليم، في محاولة لتحجيمه والحد من خطورته، ومدد الحظر لأكثر من مرة؛ كما جرى تشديده مؤخرا في مسعى للحد من التجمعات ودرءا لجائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل.. مسيحيون يحتفلون بـ"عيد الشعانين" وسط انتقادات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل.. مسيحيون يحتفلون بـ"عيد الشعانين" وسط انتقادات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).