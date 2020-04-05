حارس اسود الرافدين يرد على منتقديه : أفتخر بتقاليدي ولم أكسر الحجر الصحي

2020/04/05 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرد حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم، محمد حميد، اليوم الاحد ، على المنتقدين الذين عبروا عن سخطهم من كسر الحارس الدولي للحجر الصحي، بعد انتشار صور له في إحدى المزارع في محافظة الأنبار ، مسقط رأس اللاعب.واوضح حارس منتخب أسود الرافدين حقيقة كسر الحجر المنزلي في مقطع فيديو له، قائلاً: "أنا في مزرعتي وفي بيتي، ولم أكسر قواعد الحجر الصحي، ومن حقي أن أخرج لكسر نمط الحجر المنزلي ضمن حدود البيت والمزرعة".وتابع: "لا أعتقد بأن الناس التي تمتلك الوعي، تتكلم بشكل غير لائق وغير منطقي، بأن الشخص لا يمكن أن يخرج في هذا الوقت، وأنا أقول يجب أن نقوم بما هو مسموح، ومن وقت كثير لم نغادر الحجر الصحي لأننا ملتزمون بذلك، وهذه المزرعة لا يدخل إليها غير عائلتي".وختم حارس منتخب العراق حديثه بالقول: "أحب أن أمارس طقوسي، أنا بدوي ولا أهتم إن كان المجتمع لا يفهمني، أنا اتواجد مع أهلي وعائلتي ومن حقنا جميعاً أن نبحث عن الفسحة بهذا الوقت، ولكن من دون تجمعات خوفا من تفشي وباء كورونا".وكان حارس نادي الشرطة قد أثار الجدل في الفترة الأخيرة، بعد انتشار صور له وهو في إحدى المزارع وهو يحمل بندقية صيد في جلسة تصويرية.

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