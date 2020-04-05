القبض على 3 من مخالفي الحظر الوقائي في البصرة

2020/04/05 | 21:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، عن القاء القبض على ثلاثة من مخالفي قرار الحظر الوقائي الصادر من خلية الازمة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "من خلال تكثيف الجهود لفرض حظر التجوال الصحي الوقائي في قضاء الفاو تمكنت مفارز شرطة الفاو وفصيل طوارئ قسم شرطة الفاو بالاشتراك مع خفر السواحل من القاء القبض على ثلاثة مخالفين لعدم التزامهم بحظر التجوال".وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة 368 من قانون العقوبات العراقي".ودعت القيادة "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لمواجهة وباء كورونا حفاظا على سلامتكم تفاديا للإصابة بالفيروس".

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