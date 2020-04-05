الأمن النيابية تكشف عن سبب قيام واشنطن بنشر منظومة الباتريوت في قواعدها بالعراق

2020/04/05 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الولايات المتحدة لنشر منظومة الباتريوت في قواعدها العسكرية داخل العراق

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن المعطيات المتوفرة تبين ان الولايات المتحدة ستخلي جميع قواعدها الصغيرة في العراق من أجل الابقاء على ثلاث قواعد كبيرة فقط أبرزها عين الاسد، بسبب قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الاجنبية وتعرض قواتها الى قصف متكرر في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا الى ان الإجراءات الأميركية جاءت عقب مطالبتها للحكومة العراقية بضرورة إيقاف تلك الهجمات قبل الاعتماد على نفسها من خلال تعزيز حماية قواتها بمنظومة الباتريوت.

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