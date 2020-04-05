خلية الأزمة في الزعفرانية تفصح أسباب تصاعد نسبة الإصابات بكورونا اليوم

2020/04/05 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأفصحت خلية الأزمة في الزعفرانية، اليوم الاحد، عن تطور الوضع الصحي ومعدل ازدياد الإصابات لهذا اليوم بوباء كورونا المستجد.وقال مدير مستشفى الزعفرانية العام وممثل خلية الازمة في المنطقة محمد طالب في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “تطور الوضع الصحي ومعدل ازدياد الإصابات لهذا اليوم، بوباء كورونا المستجد ووصولها الى ستة […]

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