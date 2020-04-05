🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا

2020/04/05 | 21:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إصابة اول لاعب عراقي بالفيروس.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع […]

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