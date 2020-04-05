🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا


🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا
2020/04/05 | 21:28 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إصابة اول لاعب عراقي بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).

واصل القراءة على تسريبات نيوز
Sponsored Links