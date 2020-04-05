2020/04/05 | 21:28 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إصابة اول لاعب عراقي بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠اصابة حارس مرمى عراقي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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