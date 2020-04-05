2020/04/05 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد: البرلمان بصدد تشكيل لجنة لدارسة البرنامج الحكومي للمكلف الزرفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: البرلمان بصدد تشكيل لجنة لدارسة البرنامج الحكومي للمكلف الزرفي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: البرلمان بصدد تشكيل لجنة لدارسة البرنامج الحكومي للمكلف الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).