2020/04/05 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في «السويد» اليوم الأحد، الحارس الأسبق لـ #منتخب_سوريا لكرة القدم “جوزيف شمعون”، عن عمر يناهز 64 عاماً، جراء إصابته بفيروس #كورونا .وينحدر “شمعون” من مدينة #القامشلي شمال شرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس منتخب سوريا الأسبق لكرة القدم يفارق الحياة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس منتخب سوريا الأسبق لكرة القدم يفارق الحياة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).