إصابة اول لاعب عراقي بفيروس كورونا

2020/04/05 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةسجلت إحصائية وزارة الصحة والبيئة، بإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إصابة اول لاعب عراقي بالفيروس.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع اعداد الاصابات الى 961 اصابة في عموم البلاد.واصيب حارس مرمى منتخب شباب العراق السابق فلاح صالح الذي مثل أندية النجف ونفط الوسط وعفك، بفيروس […]

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